Казахстан согласился отправить войска в Газу

Казахстан на первом заседании созданного по инициативе США Совета мира согласился направить своих военных в сектор Газа. Военный контингент международных стабилизационных сил также сформируют Албания, Индонезия, Косово и Марокко. Об этом в Вашингтоне заявил генерал-майор Джаспер Джефферс. Бывший главком силами специальных операций Центрального командования ВС США назначен командующим ISF.

По словам генерала, еще две страны - Египет и Иордания - взяли на себя обязательства по обучению полиции. Индонезия назначит своего представителя на должность заместителя командующего ISF.

По плану, военный контингент распределят по пяти различным секторам, каждый из которых получит по одной бригаде ISF. Среднесрочная цель, заявил Джефферс, состоит в том, чтобы продолжать расширять присутствие сектор за сектором. Долгосрочная цель - 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат ISF в секторе Газа, передает ТАСС.