У Ирана есть максимум 15 дней на заключение сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном. Сделал он это на борту своего самолета во время разговора с журналистами 19 февраля.

"Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно (для заключения сделки с Ираном), 10-15 дней максимум", — ответил американский лидер.

Вчера телекомпания CBS News сообщила о готовности США нанести удары по Ирану уже в эти выходные.

Трамп также сделал неожиданное заявление о том, что Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда сказал, что инопланетяне существуют.

"Ну, он разгласил секретную информацию. Он не должен был этого делать", — ответил президент США на вопрос журналистов.