Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА за три часа

19 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 16 БПЛА над территорией Краснодарского края;
— 16 БПЛА над территорией Республики Крым;
— семи БПЛА над акваторией Азовского моря;
— шести БПЛА над акваторией Черного моря;
— двух БПЛА над территорией Белгородской области;
— одного БПЛА над территорией Республики Адыгея.
20 января при атаке ВСУ на Севастополь погиб один мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавший был ранен осколками сбитого беспилотника в голову и грудную клетку. Медики, которые оперативно приехали на место, безуспешно попытались реанимировать его.