Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА за три часа

19 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 16 БПЛА над территорией Краснодарского края;

— 16 БПЛА над территорией Республики Крым;

— семи БПЛА над акваторией Азовского моря;

— шести БПЛА над акваторией Черного моря;

— двух БПЛА над территорией Белгородской области;

— одного БПЛА над территорией Республики Адыгея.

20 января при атаке ВСУ на Севастополь погиб один мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавший был ранен осколками сбитого беспилотника в голову и грудную клетку. Медики, которые оперативно приехали на место, безуспешно попытались реанимировать его.