Вертолет пропал в Амурской области

Вертолет, на борту которого находятся четыре человека, пропал в 130 километрах от села Амаранка в Ромненском районе в Амурской области, сообщили 20 января в ГУ МЧС по региону.

"В Ромненском муниципальном округе из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека. До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно", — говорится в сообщении.

Он вылетел из лесозаготовительной деляны и пропал в пути следования. На поиски из Благовещенска выехали 42 человека и 14 единиц техники, включая снегоходы и беспилотник.

Однако позже в правительстве региона заявили, что на борту пропавшего вертолета, предварительно, находятся три человека — пилот и двое пассажиров.