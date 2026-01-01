Уголовное дело возбуждено по факту пропажи вертолета в Амурской области

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи вертолета с людьми на борту в Амурской области, сообщили в СУ СК на транспорте.

Причиной стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, сообщили в СУ СК на транспорте.

Вертолет в предусмотренное время на связь не вышел, его местонахождение не установили, ведутся поисково-спасательные работы. Следователи устанавливают все обстоятельства.

"По данным следствия, 19 февраля 2026 года вертолет, на борту которого находилось 3 человека, вылетел с площадки, расположенной около 130 километров от села Амаранка Ромненского района Амурской области, в направлении данного села", — рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.