Российские силы в зоне проведения спецоперации превосходят ВСУ практически по всем параметрам. Об этом говорится в докладе, который был подготовлен для Конгресса США генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Так, в документе отмечена эффективная работа наших штурмовиков и перевес в вооружении. Киевский режим страдает от проблем с внедрением западного стиля командования. У ВСУ не хватает живой силы и боеприпасов.

К тому же, США за последние два года сократили объёмы помощи Украине более чем в 40 раз. Если с начала СВО Киев получил всего свыше ста восьмидесяти трёх миллиардов долларов, то в 25-м году финансирование едва дотягивает до четырёх миллиардов.

Буксует и военная поддержка от стран НАТО - в прошлом году шесть членов альянса потратили на закупку оружия у США чуть более двух миллиардов долларов.