В Индии состоялось открытие Международных военно-морских учений. Участие в них принимают более 70 стран. Россию представляют моряки Тихоокеанского флота.

В Бенгальский залив зашел фрегат "Маршал Шапошников". Торжественная церемония началась с парада экипажей. Под звуки духового оркестра они маршем прошли по набережной, где военных приветствовали официальные лица и зрители.

Манёвры продлятся до 24 февраля. В ходе морского этапа учений будут отработаны элементы противолодочной и противовоздушной обороны, навыки спасения терпящих бедствие на воде, также пройдут артиллерийские стрельбы. На берегу моряков ждут различные культурные и спортивные мероприятия. Подобные учения проводятся уже три десятилетия с периодичностью раз в два года.