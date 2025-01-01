За время специальной военной операции Украина потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих, за 2025 год потери украинской армии превысили 520 тысяч человек. Об этом рассказал в пятницу, 20 февраля, начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской.

Российский военный уточнил в интервью газете Министерства обороны России "Красная звезда", что материальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.

Рудской также подчеркнул, что ВСУ в значительной мере утратили возможность восполнять армию за счет принудительной мобилизации: количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза.

При этом российская армия продолжает активное продвижение в зоне спецоперации и решение задач СВО. С начала 2026 года ВС России взяли под контроль 900 квадратных километров и 42 населенных пункта. В 2025 году под российский контроль перешло свыше 300 населенных пунктов и 6,7 тысячи квадратных километров территории.

При этом киевский режим продолжает врать о реальных потерях украинской армии. Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уверял, будто ВСУ с начала российской спецоперации в феврале 2022 года потеряли немногим более 55 000 человек. В такие цифры не верят даже на Западе.

Острая нехватка личного состава на позициях в Харьковской области вынудила украинское командование перебросить в регион пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й отряд госпогранслужбы. Однако переброшенные части также уже понесли значительные потери.