Сын жестко подставил Надежду Кадышеву

Год назад появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

А потом объявились еще два человека, которые пожаловались, что якобы стали жертвами обмана Григория Костюка. Предпринимательница Дарья Де Батс и бывший водитель сына Надежды Кадышевой сообщили, что лишились нескольких миллионов рублей, поверив Григорию.

Впоследствии какую-то часть денег сын артистки все же вернул Дарье. Однако остался должен несколько миллионов. В итоге в начале февраля Де Батс подала в суд на сына Кадышевой. Беседа между представителями сторон назначена на 24 февраля, передает Starhit.

"Разумеется, я пыталась решить вопрос мирно, но Костюки меня заблокировали. Общая сумма займа, обозначенная нами в заявлении, составляет 4 686 230 рублей. Плюс пени", - сообщила Дарья.

В Сети бурно обсуждают похождения сына Надежды Кадышевой. Многие комментаторы уверены, что таким поведением Григорий жестко подставил свою мать, любимицу публики, тем самым представив ее в невыгодном свете. Другие же считают, что артистка сама виновата. Якобы зря она стала выводить наследника на сцену, тем самым привлекая внимание к нему. Самое интересное, что многим фанатам "Золотого кольца" Григорий почему-то очень не нравится.

