Представители киевского режима и, в частности, его предводитель Владимир Зеленский опасались на переговорах в Женеве главы российской делегации Владимира Мединского. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Telegraph, об этом страхе свидетельствует заявление Зеленского про якобы стремление России затянуть переговоры в Женеве. В соцсетях он утверждал, что в первый день переговоров "были непростые встречи, и мы можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап".

На самом деле, как пишет издание, это утверждение — "завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции".

Ранее источники утверждали, что в первый день женевских переговоров диалог "застопорился", а причиной затруднений "стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским". Однако о чем именно шла речь, не уточнялось.

По завершении женевских встреч Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину о переговорах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что от анализа итогов этих переговоров будет зависеть определение следующего места встречи по Украине. При этом новых контактов с американцами после Женевы не было.