Близкий мужчина перегородил дорогу ради Ларисы Долиной

Водитель Ларисы Долиной нарушил ПДД в центре Москвы, припарковав элитную иномарку Toyota Alphard прямо посреди тротуара. Теперь ему грозит штраф в три тысячи рублей.

Как передает SHOT со ссылкой на очевидцев, на днях автомобиль артистки перегородил дорогу пешеходам рядом с выходом из Театра на Таганке. Водитель приехал забирать Ларису Долину после мюзикла "Суини Тодд", в котором певица исполняет роль миссис Ловетт, и решил подъехать максимально близко к дверям. В таком положении машина простояла полчаса, пока Долина не вышла из здания и не села внутрь.

По слухам, именно на этом автомобиле перевозились вещи артистки после скандальной истории с шикарной квартирой в центре Москвы, откуда в январе Ларису Долину принудительно выселили. Дело в том, что поверившая телефонным мошенникам певица продала жилье по-настоящему. А когда поняла это, то отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Вернувшись в Москву, певица начала новую жизнь на новом месте. Где сейчас живет артистка, не называется из соображений безопасности. Сама Лариса Долина скрывает место жительства. Она лишь отметила, что взяла квартиру в аренду на длительный срок на "очень хороших условиях".

