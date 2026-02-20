Неизвестный самолет из США залетел на территорию России

Неизвестный самолет из США пролетел над территорией России.

Boeing 787 вылетел с базы военно-воздушных сил США Эндрюс (штат Мэриленд), пролетел над Гренландией, Норвегией, Финляндией и затем залетел в воздушное пространство Мурманской области, пишет telegram-канал SHOT.

Его маршрут перестал отслеживаться над Котласом в Архангельской области, пишет РИА Новости. Номер, принадлежность борта и состав экипажа не отображаются на сервисе Flightradar.

Ранее американские СМИ сообщили, что США перебрасывают на Ближний восток крупные силы авиации для формирования самой масштабной воздушной группировки со времен войны в Ираке.