Вертолет с полицейскими пропал в Амурской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи вертолета в Амурской области.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

Вертолет Robinson пропал с радаров вечером в четверг. Он вылетел с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района в село Ромны.

На борту находились три человека – пилот и два пассажира. Источник "Интерфакса" утверждает, что это следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский".

По предварительной информации, разрешение на полет получено не было. Вертолет взяли в аренду, чтобы провести оперативно‑следственные мероприятия прямо на лесосеке.

Поисковая операция продолжаются. В ней принимают участие более 40 человек, 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.