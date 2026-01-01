Занявшая 6 место на Олимпиаде российская фигуристка Аделия Петросян: "Стыдно, что так получилось"

По итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026 чемпионкой стала американка Алиса Лю. По сумме двух программ она набрала 226,79 балла. Россиянка Аделия Петросян, упав с четверного тулупа, набрала 214,53 балла и заняла шестое место, передает "Спорт-экспресс".

Спортсменка призналась, что не понимает, почему элемент сорвался. "Прямо перед прокатом получился хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье", - сообщила Аделия.

Она призналась, что после падения у нее было желание "встать и уйти быстренько". "Мне перед собой, федерацией, тренерами и зрителями стыдно, что так получилось. Понимаю, что сама в этом виновата", - призналась фигуристка.

Однако Петросян дала понять, что не намерена сдаваться. Она будет дальше тренироваться и готовиться к международным стартам и даже хочет принять участие в следующей Олимпиаде. Также Аделия поблагодарила русскоговорящих зрителей за поддержку на ледовой арене. "Конечно, это приятно, потому что люди добрались сюда из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо!" - высказалась спортсменка.