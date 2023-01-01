Трамп анонсировал публикацию досье Пентагона об НЛО. Инопланетяне уже среди нас?

Американские власти обнародуют информацию о внеземной жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО), которой располагает Министерство войны США. Такое обещание дал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер пообещал дать поручение шефу Пентагона и другим ответственным структурам "начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами".

Как подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social, тема НЛО пользуется огромным интересом, что неудивительно — это серьезнейшая проблема, крайне важная для всех.

Еще в 2023 году британские журналисты утверждали, что США обнаружили с десяток НЛО внеземного происхождения, а в распоряжении американских спецслужб даже имеется пара неразбившихся кораблей пришельцев. Американский журналист Такер Карлсон утверждал, что "федеральные агентства лгут об НЛО уже более 80 лет".

Через два года конгрессмен от Флориды Анна Паулина Луна заявила, что в руки американских журналистов попали секретные документы КГБ, касающиеся НЛО. Журналист Джордж Напп, якобы ознакомившийся с этими бумагами, писал, что в 1982 году инопланетяне привели в боевое состояние советские ядерные межконтинентальные ракеты, нацеленные на США.