Российские войска - на подступах к Орехову. Идут штурмы на восточных флангах. Протяжённая линия укреплений неонацистов проходит через несколько сёл. Наши бойцы последовательно выбивают противника с позиций и уже приступают к окружению одного из ключевых оплотов ВСУ на Запорожском направлении. Стремительное продвижение также на Славянском участке. Под контроль российской армии перешёл ещё один крупный опорный пункт.

Российский флаг над коттеджным поселком Святогорска. Первое доказательство - наши штурмовики уже на окраинах. И сегодня продолжат наступать. Дорогу к важнейшему перекрестку на границе Донецкой республики с Харьковской областью пробивают тяжелые огнеметы и установки "Град".

ВСУ отчаянно цепляются за город. Ведь его потеря откроет российским войскам сразу две дороги. На север, в Изюм. И на юг - в Славянск. Но вместо обнадёживающих сообщений, в украинский генштаб приходят новые данные о потерях. Сегодня националисты бросили еще один важный "опорник". А целое отделение и вовсе отказалось сопротивляться и сдалось в полном составе.

Почти лунный пейзаж в Запорожской степи. В полях – тысячи черных точек. И не сразу поймешь, что это воронки от снарядов. Оценить плотность артиллерийского огня можно только вот так, с воздуха. Подбитая техника и сожжённые лесополосы. Это все, что осталось от позиций ВСУ на подступах к Орехову.

Ситуация для ВСУ в Запорожье ухудшается

Военные говорят, что готовятся взять Орехов в "котел". Сегодня идут успешные штурмы его восточных флангов. Позиции ВСУ в селах Верхняя Терса, Воздвиженка, Горькое начинают рассыпаться. Один из самых хорошо укрепленных опорных пунктов в поселке Криничное - уже в руках российских штурмовиков. Хотя в обороне в блиндажах сидели явно не новички.

Обе точки были расположены так, что обойти их не получалось. Все подходы к бандеровским траншеям - как на ладони. Помогла малая беспилотная авиация. Националистов дронами загнали в дальний угол самого мощного блиндажа. И пока они прятались от осколков, штурмовки смогли подползти к входу на расстояние вытянутой руки.

Ситуация для ВСУ в Запорожье становится все более тяжелой. До райцентра по прямой остается меньше 12 километров.