Внешнеполитическая служба Евросоюза переживает далеко не лучшие времена. Так в Кремле прокомментировали заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая выдвинула ультиматум России. В документе, который чиновница распространила среди своих коллег, целый список требований к Москве - от вывода войск с территории Донбасса и ограничения численности российской армии до выплаты репараций Киеву и отмене закона об иноагентах. Примечательно, что к подобным призывам скептически отнеслись даже в самом ЕС.

