Бывшего принца Эндрю допрашивали 12 часов

Отделался легким испугом. Брат британского короля, бывший принц Эндрю, задержанный по делу финансиста - педофила Эпштейна, освобожден из-под стражи, без предъявления обвинений.

Как пишет английская пресса, монарший родственник покинул здание полиции после 12 часового допроса. Аристократа запечатлели на заднем сидении автомобиля вместе с адвокатом и охранником. Наручников на подозреваемом замечено не было.

В Скотленд-Ярде поспешили заверить: Эндрю Маунтбеттен Виндзор находится под следствием. Дело о передаче конфиденциальной информации. Напомним, скандал вокруг младшего сына Елизаветы II разгорелся после того, как были опубликованы так называемые файлы Эпштейна, в которых имя Эндрю фигурирует регулярно.

По данным следствия, будучи торговым представителем Лондона, принц мог делиться секретными документами с американским бизнесменом. Кроме того, в материалах Эпштейна есть информация о том, что Эндрю причастен к истязанию и убийству девушки, проданной в сексуальное рабство.