Снежные лавины и смертельные глыбы: по России прошлась страшная метель

Обычная прогулка едва не закончилась трагедией. В Тюмени снежная лавина обрушилась с крыши многоэтажного дома в тот момент, когда бабушка с внуком стояли у подъезда. К счастью, отделались лишь испугом. В последний момент успели отскочить в сторону. А это уже кадры чудесного спасения из подмосковных Люберец. Ледяная глыба пролетела всего в нескольких сантиметрах от мужчины - прямо у него за спиной.

В Сергиевом Посаде дети играли около подъезда. И вовремя заметили, что с крыши свисает наледь. Решили отойти подальше. Это и спасло им жизнь.

А это кадры спасательной операции в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Люди своими силами пытаются откопать детей, оказавшихся под толщей снега. Гигантский сугроб обрушился с козырька спортивного комплекса прямо на школьников.

Одного мальчика успели достать еще до приезда спасателей, у него переломы. Другой провел слишком много времени под снегом. Вероятно, задохнулся. В состоянии клинической смерти его госпитализировали в местную больницу, где он позже скончался. Еще трое отделались легкими травмами.

По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию спортивного комплекса провести уборку снега с крыши, но о безопасности людей, видимо, там никто думать и не собирался. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

И подобных случаев десятки. Виной всему обильные снегопады, которые пришли во многие регионы страны. Сугробы, копившиеся на крышах с начала зимы, пришли в движение. И вот результат - многочисленные обращения в травмпункты и сотни поврежденных автомобилей.

Кузова покрылись вмятинами, стекла разбиты. Не выдержали проверку стихией даже металлоконструкции. В Липецкой области обрушилась крыша автосброчного предприятия. Возбуждено уголовное дело.

В ситуации со снегопадами расслабляться еще рано

Очередной мощный снегопад, который пришел в европейскую часть России, стал серьезной проверкой для коммунальщиков. Были мобилизованы практически все силы. А потому со стихией успешно справились. Но в МЧС предупреждают, что расслабляться рано. Спасатели продолжают фиксировать массовый сход снега и обвалы кровли.

Синоптики же успокаивают. Со следующей недели зима постепенно начнет покидать Центральную Россию. Температура достигнет плюсовых значений.