Собянин: 47 тыс. старшеклассников обучаются в предпрофессиональных классах

В этом году в предпрофессиональных классах столичных школ обучаются 47 тысяч человек. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, помимо дополнительных часов по профильным предметам, им предоставляется возможность выполнять свои проекты в лабораториях университетов и научных центров и консультироваться со специалистами.

Также для старшеклассников организуют экскурсии на производство. Для посещения доступны свыше четырёхсот вузов, колледжей и индустриальных компаний. Школьники могут представить собственные разработки на ежегодной научно-практической конференции "Наука для жизни", победители и призёры которой получают дополнительные баллы при поступлении.