В столичной школе №338 провели "Урок мужества"

Встречи с героями, историческая экспозиция и увлекательные мастер-классы. В столичной школе №338 состоялся "Урок мужества". Учебное заведение посетили ветераны и военные медики, отмеченные высокими государственными наградами.

Они рассказали детям о защитниках Родины - участниках спецоперации и воинах -интернационалистах. Особое внимание уделили бессмертному подвигу шестой роты псковских десантников в Аргунском ущелье. Также показали школьникам как управлять беспилотниками на авиасимуляторе и научили оказывать первую медпомощь.

"Ребята должны видеть, кто стоит на рубеже обороны нашего государства. Несколько поколений ветеранов могут поделиться своим опытом - как они пришли к достигнутым результатам, имеющиеся сегодня. И искренне верю, когда дети сами подходят, делятся впечатлениями, говорят слова благодарности, говорят слова поддержки - для нас это становится мотивацией", - отметил Владислав Головин, начальник главного штаба общественного движения "Юнармия".