Уникальные атласы и карты представят в Петербурге

Более двухсот тысяч зарубежных и отечественных атласов, научная и справочная литература с 16 века до наших дней. Старейшему картографическому фонду страны, расположенному в Российской Национальной библиотеке, в этом году исполняется 160 лет. В честь знаменательной даты - в Петербурге пройдут юбилейные мероприятия, включающие научную конференцию, а также масштабную выставку "Собирая картину мира", на которой уникальную коллекцию представят широкой публике.

17-й "Золотой век" Нидерландов. Эпоха расцвета промышленности, торговли и науки. Семейная типография голландцев Блау выпускает атлас, богатство оформления которого столетиями остается непревзойденным. Картограф отобразил все изученные к тому времени страны Европы, Азии, Африки и Америки. Водные просторы и даже звездное небо.

Печатный картографический фонд был создан в тогда еще императорской публичной библиотеке ровно 160 лет назад. И сейчас это самое полное собрание в России - более 200 тысяч зарубежных и отечественных атласов.

"Безусловно, отличие от того, когда открывается обычная книга, есть. Есть ощущение, что вот это важное достижение человеческой культуры в целом. И к нему должно быть отношение соответствующее, более аккуратное, более тщательное", - отметил Дмитрий Деркач, ведущий библиотекарь Отдела картографии РНБ.

Первый, единственный, уникальный - это почти о каждом экземпляре. Такого "Атласа мира" Герарда де Йоде в России больше нигде нет. Как и знаменитой морской "карты королей" Олауса Магнуса. В 1539 году шведский католический священник описал северные земли и их чудеса. Тогда еще верили в морских монстров.

И вот на иностранной карте русские земли. На Кольском полуострове загадочная страна Биармия, где якобы жили колдуны. А на берегу бездонного Черного озера, уведомляет картограф, водятся белые птицы, которые зимой обходятся без еды.

Представят первые карты Москвы и Петербурга

Уникальное издание - конец 16 начало 17-го века - первый в истории картографии атлас "Города земного мира". Сорок лет издатели собирали изображения самых крупных поселений того времени. И вот одна из первых иностранных карт Москвы. Но складывается ощущение, что путешественник плохо рассмотрел город - за стенами Кремля нагромождение маленьких домиков.

А это первые планы Петербурга. Коллекция русских карт здесь тоже самая полная в мире. Издания типографий еще петровского времени. Над созданием этого навигационного атласа реки Дон работал сам первый российский император.

"Карта в том числе интересна с историко-культурной точки зрения, как раз потому, что демонстрирует то, как данное общество осознает себя в мире. Историку науки интересно смотреть, конечно, за приростом географических знаний", - рассказал Евгений Ляховицкий, директор по особо ценным фондам РНБ.

Печатные карты сейчас есть у каждого школьника. Впереди симбиоз искусственного интеллекта и дополненной реальности. Но этой осенью на выставке в РНБ покажут атласы, где все еще есть белые пятна и таинственные земли.