Заявления некоторых европейских политиков о якобы слабости и уязвимости России перед НАТО несерьезны. Такое заявление сделал в четверг, 19 февраля, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как подчеркнул политик, члены НАТО должны ассигновать на оборону и подготовку к "угрозе нападения" российской армии миллиарды, поскольку "они способны управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы".

Кубилюс призвал воздержаться от утверждений о том, будто "Россия — маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию". Еврокомиссар подчеркнул, что нужно "быть серьезными", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркивал, что западные страны должны со всей серьезностью относиться к России, учитывая ее военную мощь. Как заявил политик, Россия в ходе своей специальной военной операции "уж точно не проигрывает", российская армия очень сильна, а оборонная промышленность "работает хорошо".

Между тем в ежегодном докладе шведской военной разведки говорится, что Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и всего Североатлантического альянса, причем угрозу "серьезную и конкретную".