Убийство на делянке и пропавшие следователи: подробности ЧП с вертолетом в Амурской области

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились три человека – пилот, сотрудница СК и сотрудница МВД.

Женщины летели расследовать смерть на лесозаготовке - на делянке обнаружили обезглавленное тело мужчины, пишет telegram-канал SHOT.

Поисковая операция продолжаются. В ней принимают участие более 40 человек, 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник. Местность, где ведутся поиски вертолета, таежная и труднодоступная.

Частный Robinson R44, принадлежащий лесозаготовительным службам, пропал в Амурской области накануне вечером. Он вылетел с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района в село Ромны. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".