Антон Макарский пропал с экранов и ездит на метро: как живет звезда популярных мюзиклов

Звёздная роль в легендарном мюзикле. Более пятидесяти киноработ. Успешные музыкальные проекты. Всё это – Антон Макарский.

Родился Антон Каплан – настоящая фамилия будущей звезды – в Пензе, в творческой семье. Дед, народный артист России Михаил Каплан, приобщал внука к сцене с раннего возраста. Уже в 8 лет мальчик выходил на подмостки местного драмтеатра. А в 12 получил новую фамилию: отчим дал ему свою – звучную и сценическую, Макарский. Правда, об актёрстве подросток тогда не мечтал. В 16 лет он стал мастером спорта по лёгкой атлетике.

Но всё решил случай. Дядя уговорил Антона поехать в Москву. Там, почти ни на что не надеясь, будущий артист подал документы в театральные институты.

Столица встретила Макарского тепло – он прошёл на бюджет сразу в три театральных вуза. Но выбрал легендарную Щуку. И не прогадал! Учёба давалась Антону легко. Начинающий актёр всегда был любимчиком педагогов и душой компании у однокурсников.

Но эйфория длилась недолго. Москва быстро сменила благосклонность на холодное равнодушие. Денег катастрофически не хватало. Приходилось буквально выживать. Однажды Макарский даже решился на отчаянный поступок – попытался украсть в магазине юбку для возлюбленной. И тут же попался. Повезло: охранник с сочувствием отпустил бедного студента и не вызвал полицию.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами, Антон играл на гитаре "Цыганочку" в подземном переходе на Арбате. За полчаса выступления – ужин: бутылка кефира и пачка печенья.

После училища артист ушёл в армию. Талантливого новобранца зачислили в ансамбль внутренних войск. Почти год Макарский солировал на концертах. Именно тогда понял: музыка – это всерьёз и надолго.

Прорыв случился с мюзиклом "Метро". Тут-то певческий опыт Антону и пригодился. Проект открыл ему дорогу на большую сцену и в кино, а ещё подарил судьбоносную встречу. На кастинге Антон познакомился с певицей Викторией Морозовой. Симпатия вспыхнула сразу. Так началась история одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Чуть позже случился звёздный час – мюзикл "Нотр-Дам де Пари". Роль капитана Феба закрепила за актёром амплуа героя-любовника.

Сын жестко подставил Надежду Кадышеву: вот в чем дело >>

Вскоре Антон с женой перебрались на Арбат. На первые серьёзные гонорары пара купила там квартиру. Да ещё и по соседству с легендой советского кино – Георгием Вициным. Потом посыпались предложения сниматься в сериалах. Макарский не отказывался. Мелодрама "Бедная Настя" подарила актёру одну из самых запоминающихся ролей в фильмографии – князя Андрея Долгорукого.

Сегодня Антон Макарский по-прежнему живёт в Москве. С женой и детьми гуляет по любимым местам и даже ездит в метро. В кино появляется реже – сейчас в приоритете музыка. Антон выпускает клипы, записывает новые песни и остаётся верен театральной сцене, с которой когда-то всё началось.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>

По материалам программы "Настроение" на канале "ТВ Центр"