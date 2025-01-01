В России предложили запретить ввоз бананов короче 14 сантиметров

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) принял межгосударственный стандарт (ГОСТ) на бананы. Как ожидается, он начнет действовать в марте.

В соответствии с этим документом при ввозе в Россию бананы будут проходить проверку на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости.

Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех штук. Запрещается ввоз желтых бананов — они должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы дойти до потребительской спелости уже на российских складах.

ГОСТ является ориентиром для производителей продукции и носит рекомендательный характер, но при наличии ссылки на ГОСТ в законе, контракте или техническом регламенте его соблюдение для поставщика является обязательным, уточняет РИА Новости.

Летом 2025 года российское правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России. Таким образом, наша страна официально признана производителем бананов, которые прежде только импортировала — преимущественно из Эквадора.

Периодически на российском рынке возникали трудности с эквадорскими бананами. Россельхознадзор временно запрещал их поставки, ссылаясь на выявление биологической угрозы. Затем ведомство сняло эмбарго "под гарантии службы Эквадора".