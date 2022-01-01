После развода с Алферовой Бероев эмоционально высказался: "Абсолютное свинство"

Несколько недель назад стало известно, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказался гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Примечательно, что ни Ксения Алферова ни Егор Бероев так и не сказали, что же стало причиной развода. Теперь заинтригованная общественность с особым вниманием следит за экс-супругами. Так, от внимательных фанатов и журналистов не укрылось новое интервью Егора Бероева. В нем среди прочего артист крайне негативно высказался в адрес знаменитостей, выставляющих свой высокий финансовый статус напоказ.

"Думаю, надо исключить публикации с Куршевелей, Дубая, Мальдив, когда туда приезжают известные люди. Свинство дошло до того, что они даже не знают, что происходит в стране. Они живут отдельной жизнью", - эмоционально высказался актер.

Он подчеркнул, что знаменитости имеют право шикарно отдыхать, вот только хвалиться этим не надо. По его мнению, за звезд, которые хвастаются своей красивой жизнью, просто стыдно. Егор Бероев призвал их одуматься.

"Если вы живете жизнью страны, вы должны думать об этом. Потому что это свинство, абсолютное свинство… Роскошный отдых показывают известные люди начиная от блогеров, которые ведут себя просто похабно, и заканчивая другими бездарными и пошлыми людьми", - заключил актер в программе "Откройте, Давид!".

