Россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб на червей в еде

Многодетную семью из России, просившую убежище в США, освободили из центра для мигрантов спустя более четырех месяцев содержания под стражей.

Никита, его жена Оксана и их трое детей находились в Центре Диллей (Техас) с октября минувшего года. По их словам, условия содержания были ужасные: их кормили заплесневелой едой с червями и не давали выключать свет по ночам, передает ТАСС. Правозащитники неоднократно сообщали нарушениях прав человека в этом учреждении.

Семью выпустили примерно через неделю после того, как их адвокат написал письмо с просьбой об освобождении по медицинским показанием. Следом вышел репортаж телеканала NBC, в котором россияне рассказали об антисанитарных условиях.

После освобождения Никита с семьей планирует остановиться у семьи-спонсора в Калифорнии. Оксана хочет "выключить свет на ночь и проплакаться". Им придется пройти курс лечения после пережитого, семья рассчитывает на возвращение к привычной жизни.

Президент США Дональд Трамп проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации и объявил о проведении самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.