Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом России в Турции

Сергей Вершинин, занимавший должность заместителя министра иностранных дел, отправится российским послом в Турцию. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

Как уточняется в документе, опубликованном в пятницу, 20 февраля, на официальном портале правовой информации, Вершинин освобожден от исполнения обязанностей замглавы МИД России в связи с переходом на другую работу.

Второй президентский указ гласит, что Вершинин назначается чрезвычайным и полномочным послом России в Турецкой Республике.

Напомним, в сентябре 2025 года Владимир Путин решил провести ротацию в дипломатическом корпусе. Посол России в Турции Алексей Ерхов перешел на аналогичную должность в Узбекистане. Занимавший пост посла России в Узбекистане Олег Мальгинов был отправлен в отставку.

Официально не сообщалось, с чем связано решение заменить российского посла в Турции. При этом турецкие власти уверяли, что никакого перелома в российско-турецких отношениях, вопреки курсирующим слухам, нет. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч опроверг домыслы об охлаждении между Москвой и Анкарой.