Шаляпин рассказал об оперированной Волочковой: "То, что пережила она, меня бы поломало сразу"

На днях Анастасия Волочкова вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома. Несмотря на травму, Анастасия полна планов. Уже в начале марта она намерена выйти на сцену, хотя ей в клинике и рекомендовали выдержать паузу в течение восьми недель.

О том, что происходит с артисткой, высказался ее друг, певец Прохор Шаляпин. "Я знаю все подводные камни ее лечения, но не могу этого комментировать. Могу только сказать, что она боец, труженик, и я преклоняю перед ней голову, потому что она очень сильный человек. То, что пережила она, меня бы, например, поломало сразу. Но Анастасия справилась, в очередной раз доказав, что она очень сильная духом и физически", - заявил артист изданию Teleprogramma.org.

Недавно появилась информация, будто клиника, где оперировалась артистка, на самом деле весьма посредственная, да еще и принимает для лечения бомжей. Анастасия прокомментировала эти данные. Она опровергла эту информацию, однако заявила, что не станет называть сумму, которую заплатила за операцию, профессоров и стационар, при этом дав понять, что речь идет о десятках тысяч евро.

