Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена давно занимались поставкой живого товара через схемы финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Такое заявление сделал в пятницу, 20 февраля, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Как отметил Медведчук, имя Зеленского упоминается в досье Эпштейна, которое после смерти финансиста в тюрьме обнародовали американские власти, более 50 раз, в том числе — в контексте обсуждения торговли людьми и коррупции на Украине.

В частности, сообщалось, что Владимир Зеленский может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel, говорится в колонке Виктора Медведчука, которую публикует информационная служба "Вести".

Ранее лидер парламентской партии Франции "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино указывал, что западные "либеральные" медиа на протяжении нескольких десятилетий называли Украину центром мировой педофилии и коррупции. Однако сейчас США и ЕС сменили риторику и называют Украину оплотом демократии.

Политолог Александр Дудчак рассказывал, что зафиксированы факты, когда "белые ангелы" или еще какие-то структуры, которыми руководила первая леди Украины Елена Зеленская, занимались подбором детей по указанию зарубежных заказчиков — "когда детский лагерь отправляется в западную Европу якобы из зоны боевых действий и потом его следы теряются".