ФСБ предотвратила теракт на День защитника Отечества в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который киевский режим планировал ко Дню защитника Отечества.

19 февраля правоохранители задержали мужчину, в тот момент, когда он пытался извлечь комплектующие для сборки взрывного устройства. При задержании он открыл огонь, его пришлось нейтрализовать, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Пострадавших среди мирного населения и правоохранительных органов нет.

Установлено, что мужчина состоял в одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. Он планировал совершить теракт в здании филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и в "Сквере памяти погибшим при исполнении воинского долга".

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и приготовлении к преступлению и покушении на него.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Челябинске – 18-летний местный житель планировал подорвать "какое-либо высокопоставленное российское лицо".