Выяснилось, зачем Путин и Лукашенко созвонились на ночь глядя

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели вечером четверга, 19 февраля, телефонный разговор. Его подробности раскрыла пресс-служба белорусского лидера.

Как уточняет официальный Минск, политики обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего Госсовета — оно пройдет в последнюю неделю февраля в Москве.

Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет.

Наряду с этим были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений, цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что не существует такой силы, которая была бы способна оторвать Беларусь от России, а Россию — от Беларуси. Как пояснил политик, "обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века".

Комментируя тесное сотрудничество Москвы и Минска, белорусский лидер Александр Лукашенко заверил, что рассорить наши страны никому не удастся, невзирая на все активные старания недругов. Политик подчеркнул, что "мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть отдельно на Беларусь, отдельно на Россию нет никакого смысла".