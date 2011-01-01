"Я веду постоянную борьбу": актриса Елена Захарова сообщила тревожные новости о дочке

Елена Захарова стала матерью в 2011 году. Она родила дочь Анну-Марию и буквально светилась от счастья, когда дала интервью и снялась с наследницей в фотосессии к нему. Однако ее радость оказалась недолгой. Девочка умерла в возрасте восьми месяцев от острой вирусной инфекции. Сложно представить, как актриса сумела справиться со своим горем.

В 2017 году Елена Захарова родила дочь Майю. Таким именем она нарекла наследницу в честь прославленной балерины Плисецкой. Кстати, Захарова отдала дочь в соответствующую секцию. По словам Елены, у дочки есть данные. Она занимается у Илзы Лиепа в Русской национальной балетной школе. Каждый год Майя выступает в "Зарядье", в Центре Галины Вишневской.

Впрочем, отличается особой стройностью и сама Елена Захарова. "Это сложно. Иногда что-то не ем на ночь, а порой и наоборот. Понятно, что много гастролей. И нужно заниматься спортом. Но сцена тоже забирает много энергии, поэтому все нормально", - рассказала актриса.

Она сообщила тревожные новости о дочери. Артистка пожаловалась на плохой аппетит наследницы, передает Teleprogramma.org. "Дочка очень мало ест. Я веду постоянную борьбу за то, чтобы дочь ела. Я много готовлю: блины, пироги, разные вкусности, но пока так", - сообщила Захарова.

