Певица Слава объявила новость: "Вы меня не увидите"

В последнее время многочисленные поклонники обсуждают поведение певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская). В своих соцсетях популярная исполнительница выкладывает странные видео. На них артистка то смеется, то плачет.

Сама Слава считает, что у нее случился накопительный эффект: она много и без выходных работала, а в личной жизни отношения с возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким, сильно штормило, Слава переживала. В итоге они расстались, и это наложило тяжелый отпечаток на душевное состояние певицы.

При этом Анастасия продолжает гастролировать. Однако на концерте в Смоленске выдержка отказала артистке. У нее случился нервный срыв. Об этом Слава рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". В связи с этим она приняла решение на время взять паузу и уйти в тень.

"Вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, он случился в конце... Так что вы меня не увидите. Надо и душу, и тело поправить. Почему, говорить не буду. Это надолго", - объявила Слава.

