В Москве отметили юбилей создания Службы горючего Вооруженных сил страны

90 лет на страже Отечества. В Университете нефти и газа имени Губкина отметили юбилей создания Службы горючего Вооруженных сил страны. Именно она обеспечивает надежную поставку топлива в наши войска.

В честь круглой даты и в преддверии дня Защитника Отечества на площадке вуза прошло торжественное построение личного состава военного учебного центра. В церемонии приняли участие представители Минобороны.

Среди гостей также выпускники заведения - участники специальной военной операции, волонтеры. Отличившимся вручили награды. А затем во Дворце культуры "Губкинец" состоялся праздничный концерт. Как отметили организаторы, востребованность службы горючего постоянно растет.

"Начали принимать на программы запаса девушек. Это оказалось очень востребованным, потому что на самом деле это и решение социальной проблемы, когда ребята кадровые военные, офицер заканчивают вуз, едут по всей стране - от Калининграда до Находки и даже дальше на Камчатку, безусловно, лучше, когда они едут с женой", - отметил Виктор Мартынов, ректор РГУ.