Собянин, Мантуров и Кудрин открыли производство электромобилей UMO на "Москвиче"

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин на заводе "Москвич" дал старт производству электромобилей UMO 5. Это современная модель электрического кроссовера с просторным салоном. Адаптированная под наши климатические условия. Первые 100 машин будут переданы таксопаркам.

Первый электромобиль UMO 5 выезжает с производственной линии завода "Москвич". Почетные гости оставляют подписи на капоте.

Сегодня возрождённый завод "Москвич" выпускает уже четыре модели автомобилей, продажи еще четырех планируют запустить до конца этого года - в том числе и новый UMO 5.

"Я рассчитываю, что это направление будет и впредь активно развиваться, а государство будет поддерживать и за счет тех субсидий, которые предоставляются на компенсацию потребителям стоимости и электричества автомобилей, для того чтобы конечный потребитель получил за доступные средства качественный транспорт", - отметил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента Владимира Путина, который дал поручение развивать электромоторный кластер на базе столичной площадки. Первые 100 машин новой модели передадут столичным таксопаркам.

"За последние годы провели целую революции в области таксомоторных перевозок, и такой локальной и организованной ниши, это целая ниша, в которой работает тысячи людей, перевозя ежедневно 1600000 пассажиров Для этого создана уникальная дорожная инфраструктура", - отметил Собянин.

Новые электромобили поступят и в продажу для розничных клиентов. Производство осуществляет компания "ЭМ Рус" – участник Московского кластера автомобилестроения и резидент "Технополиса Москва". Технологическим партнером выступает "Яндекс".

"Мы благодарны правительству Москвы за поддержку, поскольку Москва реально делает очень много для электромобилей, для сети электрических зарядок, для парковок зарядки для электрических машин, для электрификации парков", - сообщил Алексей Кудрин, советник по корпоративному развитию Яндекса.

UMO 5 – вместительный электрический кроссовер, адаптированный под российские климатические условия. Это и усиленная антикоррозийная обработка, и защита элементов шасси. Экономия, уверяют производители, и на топливе, и на расходниках, и на техобслуживании.

"Наш электромобиль может проехать 350 километров в 20-градусный мороз, тогда как летом его максимальный пробег 420 километров. Для сравнения, другие автомобили теряют до половины пробега, а мы только совершенно незначительную часть", - отметил Илья Рашкин, гендиректор компании "МРУС".

Но главное - это первый электромобиль, для управления которого используется умный голосовой помощник. И, конечно, ассистент поможет построить маршрут и выбрать музыку, а в перспективе управлять им можно будет удаленно через мобильное приложение и с помощью "Яндекс Станции". Также в электромобиль встроено приложение для водителей такси и курьеров со специальным режимом работы, который не допустит разрядки электромобиля во время выполнения заказов.

"Мы знаем запросы водителей такси, мы знаем запросы пассажиров, и мы считаем, что это то место, где наши технологии дадут максимальный эффект и помогут нам сделать транспорт лучше и для водителей, и для пассажиров", - подчеркнул Тембот Керефов, генеральный директор "Яндекс Электро".

На автозаводе "Москвич" уже собраны первые 100 электромобилей UMО. До конца года здесь планируют выпустить свыше трёх тысяч таких машин.