Ночной пленэр в тоннелях подземки! На Шелепихе участники проекта "Искусство в метро" пишут работы для будущей выставки.

Живописцы переносят на холсты знакомые всем платформы и станции. И не только! Они делают зарисовки и в электродепо и в трамвайноремонтных заводах.

Художники пишут в ночное время не только для того, чтобы не мешать работе транспорта, но и чтобы увидеть то, чего не видят простые пассажиры. В будущем эти картины дополнят стендовые выставки, а пока творцы работают, наслаждаясь процессом.

"Я мечтала побывать в метро именно в ночное время, именно в месте, где обычный человек никогда не побывает, и написать здесь этюд. Я люблю больше писать транспорт, какие-то сложные технические сооружения, самолеты. Вот я узнала об этом проекте и с удовольствием приняла участие и прошла отбор, и вот я теперь здесь", - рассказала Ольга Бабакина, участница проекта "Искусство в метро".