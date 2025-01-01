Япония нацелена на урегулирование территориальных разногласий с Россией и на заключение мирного договора, который так и не был подписан по завершении Второй мировой войны. Об этом заявила в пятницу. 20 февраля, глава японского правительства Санаэ Такаити.

Политик отметила, что "японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии", однако позиция правительства Японии остается неизменной относительно стремления подписать мирный договор. Камнем преткновения является нежелание японских властей признать суверенитет России над Курильскими островами.

Также Санаэ Такаити раскритиковала российскую специальную военную операцию на Украине и подчеркнула важность скорейшего прекращения конфликта, сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2025 года генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара пригрозил, что Токио может предпринять меры по ситуации на Украине, исходя из того, какие из них будут эффективны для установления мира. Так политик прокомментировал возможность введения новых рестрикций против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что японские власти своими воинственными заявлениями провоцируют напряженность в регионе, тем более что подобные высказывания противоречат конституции Японии.