В Аптекарском огороде "репетируют весну" тысячи цветов

В Аптекарском огороде пошли шёлковым путём. Там "репетируют весну" тысячи цветов, но в этом году в особом азиатском стиле.

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, пролески, а ещё груши, сирень, вишни и магнолии, словно яркий восточный ковёр, заполнили пространство сада. А форзиция, слива, яблони и другие удивительные весенние растения тонко дополняют и без того роскошный узор.

В пейзаж изящно вплетены миниатюрные фонтанчики с журчащей водой - да, такими представляют себе авторы загадочные сады далёких городов Азии.