Россиян предупредили о скачке цен на шиномонтаж

Сезонные шиномонтажные услуги весной 2026 года подорожают на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом предупреждают представители отрасли.

Как пишут в пятницу, 20 февраля, "Известия", предстоящий пересмотр прейскуранта хозяева шиномонтажных мастерских объяснили необходимостью поддерживать уровень зарплат и качества обслуживания на фоне инфляции, дефицита кадров и увеличения расходов на персонал и оборудование.

Вице‑президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин указал еще одну причину роста цен: сокращение количества шиномонтажных сервисов в крупных городах. Это связано с тем, что территории промзон, где традиционно размещали шиномонтажки, активно застраиваются жилыми домами.

Автомобилистам рекомендуют своевременно переходить с эксплуатации зимних шин на летние — смена резины позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа покрышек. Эксперты советуют "переобувать" машину тогда, когда среднесуточная температура окажется в диапазоне 5-6 градусов выше ноля.

В 2025 году проблемы с шинами обернулись автокатастрофой с летальным исходом для звезды "Ливерпуля" Диогу Жоты. Футболист погиб в аварии из-за того, что у его Lamborghini лопнула шина во время совершения маневра на огромной скорости. Автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.