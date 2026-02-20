Президент Украины Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года из-за краха переговоров.

Лидер Незалежной якобы не верит в дипломатический прогресс, поэтому готовит альтернативный план, рассказал журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники.

К такому выводу он пришел после Мюнхенской конференции по безопасности. Причины резкой смены позиции Зеленского неизвестны, однако есть основания думать, что Киев считает недостаточными предложенные США гарантии безопасности.

При этом в Госдуме России заяаили, что реализация плана трехлетней войны обернется крахом для Украины. Такде мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей", - отметил в он в беседе с "Газетой.Ru".

Ранее в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине. Москва назвала их тяжелыми, но деловыми.