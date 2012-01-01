Филипп Киркоров: "Сегодня не стало удивительного и гениального человека"

Сегодня, 20 февраля, стало известно о смерти солиста группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет. По предварительным данным, артисту стало плохо после тренировки по боксу.

Одним из первых отреагировал на новость Филипп Киркоров. В своем официальном телеграм-канале поп-король отечественной сцены с грустью прокомментировал печальное известие и признался, что давно хотел познакомиться с Николаем Комягиным, но теперь этого уже не случится.

"Сегодня не стало удивительного и гениального человека. Я мечтал познакомиться и пообщаться с ним. Не успел. Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн", - сообщил опечаленный Филипп Киркоров.

Напомним, Shortparis - российская инди-группа из Санкт-Петербурга. Была основана в 2012 году. Группа славится провокационными выступлениями и удивляет экспериментальным звучанием. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Кроме того, Комягин снялся в трех фильмах, среди которых байопик о жизни Виктора Цоя - "Лето".

