Джиган плюнул в подруг Самойловой: "Они несчастные завистливые бабы"

Оксана Самойлова и Джиган разводятся после 13 лет брака. Поначалу парочка хранила в тайне причины расставания, но постепенно блогерша рассказывает все больше подробностей. Так, недавно Оксана заявила, что годами терпела измены мужа. Рэпер якобы имел связи на стороне, а жене врал, глядя в глаза. Самойлова мужу верила.

Чтобы не потерять себя, Самойлова стала искать новые хобби. В какой-то момент она поняла, что обожает животных и жизнь в деревне. Так появилась ферма Оксаны. Кроме того, она постепенно обрела уверенность и силы и поняла, что сможет жить и без Джигана, поэтому со спокойным сердцем и холодным разумом подала на развод.

А еще вокруг нее стали возникать другие мужчины. "Я очень редко ходила куда-либо без Дениса. Никогда не была свободной. Это мой первый опыт: я как птенец, вылупившийся из гнезда — это классно. Я как дельфинчик в океане внимания. Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно", - заявила Самойлова.

Джиган вообще считает, что Оксану окружают ненадежные люди. Даже подруги, по его мнению, не желают ей счастья. "Кто ее окружает? Ужас. Это женщины, которые без семьи. О чем ей с ними говорить? Она — мама четверых детей. Конечно, они будут ей наваливать: да ты лучшая, красотка, свободная. Они несчастные завистливые бабы. Неужели она не понимает этого?" - задал риторический вопрос в новом выпуске собственного шоу Джиган.

