Песков высказался про американские санкции против России

Продление американских санкций против России было автоматическим решением. Об этом заявил в пятницу, 20 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался о решении Соединенных Штатов еще на год пролонгировать действие рестрикций, несмотря на налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном.

Песков отметил, что "переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный" и "растянутый по времени", поэтому "завышенных ожиданий на этот счет у нас не было".

Нынешнее продление рестрикций — это "решение достаточно автоматическое", а что будет потом — "уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться", цитирует политика ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на заявления о необходимости завершить украинский конфликт, не отказывается от антироссийских санкций. Нынешний американский президент продолжает проводить в отношении Москвы политику своего предшественника Джо Байдена.

При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что Соединенные Штаты в конечном итоге отменят санкции, потому что эти ограничительные меры обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов. При этом портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.