Украина готова к реальным компромиссам в стремлении к урегулированию конфликта с Россией. Такое заявление сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил Зеленский в интервью, выдержки из которого опубликованы в его соцсетях, "наш компромисс заключается в том, что мы говорим с агрессором о компромиссах". По мнению утратившего легитимность президента Украины, принцип "Мы стоим там, где стоим" – это "большой компромисс".

Однако соглашаться на признание суверенитета России над всем Донбассом и Новороссией глава киевского режима не пожелал, заявив, что "мы не готовы к ультиматумам". Зеленский заявил, что требует уважать "украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей".

Ранее источники рассказали, что участники трехсторонних переговоров, прошедших 17 и 18 февраля в Женеве, достигли "постепенного, но существенного прогресса" в определении того, как будет работать режим прекращения огня. Официально это не подтверждено.

Руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что женевские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были тяжелыми, но деловыми. Продолжение политик пообещал в ближайшее время, но детали не раскрыл.