Восемь туристов погибли на Байкале после провала авто под лед

"Буханка" с китайскими туристами провалилась под лёд на Байкале. Погибли восемь человек.

Трагедия произошла 20 февраля. УАЗ вез туристов из Китая на экскурсию к мысу Три Брата. По предварительным данным, водитель не заметил трещину во льду. Одному туристу удалось спастись, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Русский водитель и семь китайцев погибли в ледяной воде.

Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Проезд в этом районе озера Байкал категорически запрещен властями. О ЧП уведомили генконсульство Китая в Иркутске.

