Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России. Об этом рассказали в пятницу, 20 февраля, в Роскомнадзоре.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, по требованию российских властей Telegram с 2022 года ликвидировал 8358 сервисов "пробива", в 2026 году мессенджер каждую неделю удаляет до сотни таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных.

Telegram должен самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации, цитирует заявление Роскомнадзора Telegram-канал RT.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников опроверг предположения о том, что его ведомство ведет переговоры с Telegram в свете грозящей мессенджеру блокировки. Глава спецслужбы обвинил руководство сервиса в корысти и призвал работать, а не биться за свободу слова, которую никто не нарушает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос об использовании программ обхода блокировки для стабильной работы Telegram усмехнулся и уклончиво ответил: "Ну, кто-то где-то…". При этом в Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с угрозой блокировки мессенджера, напомнив, что это не в компетенции администрации главы государства.