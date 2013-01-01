Раскрыт секрет брака Ковальчук и Чумакова: певец не хотел сразу жениться

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет отношений. Пара считается одной из самых красивых, крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Однако лишь сейчас популярная певица раскрыла секрет их брака с артистом. В новом выпуске шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" Юлия Ковальчук призналась, что свадьба с Алексеем Чумаковым могла состояться раньше, однако певец тянул с предложением.

"Я знала точно, почему он медлит. Я знала, что он хочет, чтобы у меня была свадьба моей мечты. До тех пор, пока он не мог мне устроить свадьбу моей мечты, он и не делал предложение. Он зарабатывал на нее деньги", - объяснила Юлия Ковальчук.

Напомним, что артисты воспитывают двух дочерей — Амелию и Алисию. Старшей девочке восемь лет, а младшей всего два годка. Родители предпочитают не показывать девочек общественности. По словам Чумакова, они с Ковальчук просто не хотят травмировать наследниц. Мол, девочек никто не скрывает, если они захотят расхаживать по красным дорожкам, то родители обязательно будут их брать с собой на концерты и другие мероприятия.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>