Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил в пятницу, 20 февраля, на просьбы журналистов высказаться относительно задержания брата короля Великобритании.

19 февраля стало известно, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан британскими полицейскими для получения разъяснений. Представитель королевской семьи подозревается в должностном преступлении. По версии следствия, Эндрю, будучи спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, передавал конфиденциальную информацию американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Ситуацию обостряет то, что Эпштейн руководил огромной сетью торговли людьми для сексуальной эксплуатации, а Маунтбеттен-Виндзор водил с ним дружбу. Когда это стало достоянием общественности, Букингемский дворец лишил Эндрю титула принца, как и всех прочих званий, регалий и почестей.

После допроса Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из полиции, подчеркнув, что расследование продолжается. Король Англии тут же "сдал" своего брата, пообещав правоохранителям "полную и чистосердечную помощь и сотрудничество".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "мы не хотели бы это комментировать", поскольку "это совсем не наше дело", сообщает ТАСС.

От более содержательного комментария не удержалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила британским властям "возвращаться в реальность" и "заняться проблемами собственной страны, а не придумывать несуществующие истории про "новички" и кремлевские козни".